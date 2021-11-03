Соответствующий проект закона №2553 на внеочередном заседании, которое состоялось 2 ноября, поддержали 250 народных депутатов.

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В пояснительной записке к документу говорится, что в Украине и странах ЕС действуют различные подходы к учету природного газа. У нас учет ведется в кубических метрах, у них – в единицах энергии.

Из-за этого возникают административные трудности во время оформления импортируемого природного газа из государств Европейского Союза или его закачки в газохранилища в режиме таможенного склада.

Учет природного газа в энергетических единицах является более объективным.

Он также обеспечивает корректное и справедливое ценообразование;

Кроме этого, облегчает составление энергетического баланса предприятий.

Подсчет объемов газа в энергетических единицах используется почти во всем мире.

Обратите внимание! При подсчете газа в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в некоторых регионах на те же цели может потребоваться разный объем.

Еще что об этом известно

На энергоединице платить придется лишь за количество потребленной энергии, а не за объем газа.

Кабмин должен принять переход на расчеты в единицах энергии на всех этапах прохождения газа.

Нормы об учете газа в энергетических единицах начнут работать с 1 мая 2022 года.