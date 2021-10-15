Власти Молдовы призвали граждан экономить бытовой газ

Компания "Молдовагаз" рекомендует гражданам сократить расходы бытового газа. В частности, во время приготовления пищи и отопления помещений.

Компания призвала предприятия организовать работу сотрудников так, чтобы сократить время отопления помещений. Также отметила на поиске альтернативных видов топлива.

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"Молдовагаз" обратилась к бытовым потребителям, попросив их:

выключать индивидуальные системы отопления, если граждане выходят из помещения;

уменьшать мощность потребления газовых приборов в ночное время;

ограничить использование природного газа для приготовления и разогрева пищи и воды.

"Режим тревоги" в Молдове

Из-за ухудшения ситуации с трансформированием топлива в стране объявили "режим тревоги в сфере газоснабжения". В государственном резерве даже выделили мазут, чтобы сократить расходы газа на энергопредприятиях.

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину пояснил, что соответствующее решение было принято для того, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации.

Он отметил, что во время этого режима ответственные учреждения смогут ввести конкретные мероприятия по защите граждан и энергетической безопасности страны.

Поставки газа в Молдову: что известно

Соглашение, согласно которому Россия поставляла газ в Молдову, уже закончилось.

Цена на голубое топливо для Кишинева изменилась. Теперь газ стоит почти 800 долларов за тысячу кубометров.

Такая сумма – в 5 раз выше, чем Молдова выплачивала в 2020 году.

Кстати, президент и премьер-министр страны отказались обсуждать газовый контракт с Россией.