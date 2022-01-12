Этими выплатами можно будет лишь оплатить коммуналку. Так же как ковидной тысячей – только определенные услуги. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма.

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Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить єСубсидію?

– сказал Шурма.

По словам чиновника, это позволит верифицировать каждого получателя субсидии. Кроме того, он добавил, что єПідтримка ежемесячно будет пополняться новыми направлениями и продуктами.

Подробнее о программе єПідтримка

Президент Владимир Зеленский 15 ноября сообщил, что каждый украинец, который получил 2 дозы вакцины против коронавируса, получит от государства тысячу гривен через приложение "Дия".

Для этого из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривен. 16 декабря Monobank и "Альфа-банк" начали первые выплаты. В январе эти банки начали выдавать пластиковые карты.

С 24 декабря деньги начали начислять "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

Обратите внимание! При запуске программы украинцы волновались, не повлияет ли ковидная тысяча на субсидии. В Минсоцполитики успокоили, что этих денег не учитывают в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии.