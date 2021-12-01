Владимир Зеленский анонсировал программу кредитования "Украинская мечта"
Источник:24 канал
В Украине запустят программу кредитования "Украинская мечта". Она предусматривает, что украинцы смогут получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости, электромобиля и получения образования или профессии.
Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего выступления в Верховной Раде 1 декабря. Президент заверил, что несмотря на глобальную пандемию и экономический кризис, в Украине удалось стабилизировать экономическую ситуацию.
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Президент анонсировал запуск "Украинской мечты"
Зеленский отметил, что в 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости. Он превысит 190 миллиардов долларов, что больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах.
Скоро мы запустим программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля и получения образования или профессии.
Как объяснил гарант, начиная с 2013 года, Украина впервые снизит государственный долг до уровня ниже 50% ВВП. "При том, что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос и в среднем в мире превышает 90%", – подчеркнул Зеленский.
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Кредитование в Украине: главное из речи Зеленского
- По словам главы государства, ставка по кредитам в Украине впервые за всю историю независимости для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10%.
- Зеленский объяснил, что сейчас ставка кредита в среднем составляет 9,7%.
- Кроме того, как подчеркнул президент, благодаря программе "Доступные кредиты 5 – 7 – 9" украинский малый и средний бизнес получил более 70 миллиардов гривен и создал тысячи новых рабочих мест.