Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего выступления в Верховной Раде 1 декабря. Президент заверил, что несмотря на глобальную пандемию и экономический кризис, в Украине удалось стабилизировать экономическую ситуацию.

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Зеленский отметил, что в 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости. Он превысит 190 миллиардов долларов, что больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах.

Скоро мы запустим программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиля и получения образования или профессии. Владимир Зеленский Президент Украины

Как объяснил гарант, начиная с 2013 года, Украина впервые снизит государственный долг до уровня ниже 50% ВВП. "При том, что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос и в среднем в мире превышает 90%", – подчеркнул Зеленский.

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