Владелец брендов KFC и Pizza Hut приостанавливает инвестиции в Россию и обещает помощь Украине

Россиянам в своей стране скоро нечего будет есть из-за санкций Запада. Об остановке инвестиций объявила компания Yum! Brands, которой принадлежат бренды KFC и Pizza Hut.

Компания пожертвует 1 миллион долларов в помощь пострадавшим в Украине

Компания Yum! Brands объявила, что приостанавливает инвестиции и развитие России. Там пообещали направить всю прибыль от операций в России на помощь.

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Мы поражены и огорчены разворачивающимися в Украине трагическими событиями. Yum! Brands перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарную деятельность,

– говорится в заявлении компании.

Юм! Brands пожертвует 1 миллион долларов Красному Кресту в помощь пострадавшим в Украине.

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