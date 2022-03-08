Владелец брендов KFC и Pizza Hut приостанавливает инвестиции в Россию и обещает помощь Украине
Источник:Yum! Brands
Россиянам в своей стране скоро нечего будет есть из-за санкций Запада. Об остановке инвестиций объявила компания Yum! Brands, которой принадлежат бренды KFC и Pizza Hut.
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Компания Yum! Brands объявила, что приостанавливает инвестиции и развитие России. Там пообещали направить всю прибыль от операций в России на помощь.
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Мы поражены и огорчены разворачивающимися в Украине трагическими событиями. Yum! Brands перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарную деятельность,
– говорится в заявлении компании.
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