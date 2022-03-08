Компания пожертвует 1 миллион долларов в помощь пострадавшим в Украине
Компания Yum! Brands объявила, что приостанавливает инвестиции и развитие России. Там пообещали направить всю прибыль от операций в России на помощь.
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Мы поражены и огорчены разворачивающимися в Украине трагическими событиями. Yum! Brands перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарную деятельность,
– говорится в заявлении компании.
Юм! Brands пожертвует 1 миллион долларов Красному Кресту в помощь пострадавшим в Украине.
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