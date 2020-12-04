Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает возмещать средства вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада". По состоянию на 4 декабря вкладчики уже получили более 170 миллионов гривен.

В целом гарантированная сумма составляет 200 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Важно Инвесторы "Аркады" митингуют возле Офиса Президента, следующая цель – Крещатик Выплаты вкладчикам банка "Аркада" осуществляются через отделения банков-агентов Фонда. Говорится про: Ощадбанк,

"Приватбанк",

"Правекс Банк",

"Альфа-Банк",

"Кредобанк",

"Укргазбанк",

ПУМБ,

"ТАСкомбанк",

банк "Пивденный",

"Универсалбанк",

"Идея Банк". Кроме того, Фонд гарантирования предлагает заемщикам банка "Аркада" воспользоваться программой реструктуризации кредитов, которые обеспечены ипотекой имущества или имущественных прав на недвижимость. Обратите внимание! В целом Фонд должен выплатить владельцам 4,6 тысячи счетов средства на общую сумму около 257 миллионов гривен. Что известно о банкротстве банка "Аркада" 25 августа НБУ признал "Аркада" банкротом . Причиной банкротства "Аркады" якобы стала потеря здания и земельного участка на улице Ольгинской в ​​Киеве.

. Причиной банкротства "Аркады" якобы стала потеря здания и земельного участка на улице Ольгинской в ​​Киеве. Банк "Аркада" строил в Киеве жилые комплексы "Эврика", "Патриотка" и "Патріотка на озерах". Из-за финансовых проблем банка более 30 человек остались без квартир .

"Эврика", "Патриотка" и "Патріотка на озерах". Из-за финансовых проблем банка . В 2020 году инвесторы, которые вложили деньги в строительные проекты "Аркады", провели две акции протеста.

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более чем 5 тысяч человек) получат вложенные деньги в полном объеме.

Президента банка "Аркада" подозревают в присвоении 50 млн гривен. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.