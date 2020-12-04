Вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" получили более 170 из 257 миллионов гривен
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает возмещать средства вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада". По состоянию на 4 декабря вкладчики уже получили более 170 миллионов гривен.
В целом гарантированная сумма составляет 200 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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Выплаты вкладчикам банка "Аркада" осуществляются через отделения банков-агентов Фонда. Говорится про:
- Ощадбанк,
- "Приватбанк",
- "Правекс Банк",
- "Альфа-Банк",
- "Кредобанк",
- "Укргазбанк",
- ПУМБ,
- "ТАСкомбанк",
- банк "Пивденный",
- "Универсалбанк",
- "Идея Банк".
Кроме того, Фонд гарантирования предлагает заемщикам банка "Аркада" воспользоваться программой реструктуризации кредитов, которые обеспечены ипотекой имущества или имущественных прав на недвижимость.
Что известно о банкротстве банка "Аркада"
- 25 августа НБУ признал "Аркада" банкротом. Причиной банкротства "Аркады" якобы стала потеря здания и земельного участка на улице Ольгинской в Киеве.
- Банк "Аркада" строил в Киеве жилые комплексы "Эврика", "Патриотка" и "Патріотка на озерах". Из-за финансовых проблем банка более 30 человек остались без квартир.
- В 2020 году инвесторы, которые вложили деньги в строительные проекты "Аркады", провели две акции протеста.
- Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более чем 5 тысяч человек) получат вложенные деньги в полном объеме.
- Президента банка "Аркада" подозревают в присвоении 50 млн гривен. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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