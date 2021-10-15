Витренко сказал, сколько не хватает газа собственной добычи для покрытия потребностей населения
Источник:Интерфакс-Украина
У компании "Нафтогаз Украины" хватит газа, чтобы удовлетворить потребности населения. Потребление населения напрямую и через тепловиков превышает собственную добычу.
В то же время при предыдущем руководстве компании в течение трех лет добыча топлива сократилась. Об этом заявил руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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По его словам, программу "20/20" не выполнили ни по новым, ни по старым лицензиям. Благодаря ей было бы плюс 3 миллиарда кубов в год.
Это дало бы нам возможность не импортировать газ,
– пояснил Витренко.
Для того, чтобы покрыть потребности населения, в Украине не хватает примерно полмиллиарда – миллиард кубов газа собственной добычи. Это если брать во внимание:
- потребление населением напрямую;
- газ на централизованное отопление для населения.
Он рассказал, что если говорить о товарном газе, то "Укргаздобыча" обеспечивает уже не 14 миллиардов, а 12,7 – 12,8 миллиарда. "Население, если даже консервативно считать, потребляет примерно 13,4 – 13,6 миллиарда в зависимости от температуры", – сказал глава "Нафтогаза".Заметим!
Добыча газа в Украине: основное
- Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил добывать газ в Украине. По его словам, это может усилить энергетическую независимость нашего государства.
- Как сообщил Витренко, Украина больше тратит, чем зарабатывает на собственной добыче.
- Эксперты считают, что Россия может шантажировать нашу страну поставками газа, поэтому необходимо заняться возобновлением собственной добычи.