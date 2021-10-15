Витренко сказал, сколько не хватает газа собственной добычи для покрытия потребностей населения

15 октября 2021 , 15:51
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Источник:

Интерфакс-Украина

У компании "Нафтогаз Украины" хватит газа, чтобы удовлетворить потребности населения. Потребление населения напрямую и через тепловиков превышает собственную добычу.

В то же время при предыдущем руководстве компании в течение трех лет добыча топлива сократилась. Об этом заявил руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Обратите внимание Газа должно хватить, – Витренко о закупке топлива во время рекордного повышения цен

По его словам, программу "20/20" не выполнили ни по новым, ни по старым лицензиям. Благодаря ей было бы плюс 3 миллиарда кубов в год.

Это дало бы нам возможность не импортировать газ,
– пояснил Витренко.

Для того, чтобы покрыть потребности населения, в Украине не хватает примерно полмиллиарда – миллиард кубов газа собственной добычи. Это если брать во внимание:

  • потребление населением напрямую;
  • газ на централизованное отопление для населения.

Он рассказал, что если говорить о товарном газе, то "Укргаздобыча" обеспечивает уже не 14 миллиардов, а 12,7 – 12,8 миллиарда. "Население, если даже консервативно считать, потребляет примерно 13,4 – 13,6 миллиарда в зависимости от температуры", – сказал глава "Нафтогаза".

Заметим!
Европа из-за старта отопительного сезона начала использовать газ из незаполненных месторождений. Из-за этого цены на газ в мире могут возрасти.

Добыча газа в Украине: основное

  • Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил добывать газ в Украине. По его словам, это может усилить энергетическую независимость нашего государства.
  • Как сообщил Витренко, Украина больше тратит, чем зарабатывает на собственной добыче.
  • Эксперты считают, что Россия может шантажировать нашу страну поставками газа, поэтому необходимо заняться возобновлением собственной добычи.
Автор: Анастасія Мигидюк