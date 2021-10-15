Витренко сказал, сколько не хватает газа собственной добычи для покрытия потребностей населения

У компании "Нафтогаз Украины" хватит газа, чтобы удовлетворить потребности населения. Потребление населения напрямую и через тепловиков превышает собственную добычу.

В то же время при предыдущем руководстве компании в течение трех лет добыча топлива сократилась. Об этом заявил руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Обратите внимание Газа должно хватить, – Витренко о закупке топлива во время рекордного повышения цен

По его словам, программу "20/20" не выполнили ни по новым, ни по старым лицензиям. Благодаря ей было бы плюс 3 миллиарда кубов в год.

Это дало бы нам возможность не импортировать газ,

– пояснил Витренко.

Для того, чтобы покрыть потребности населения, в Украине не хватает примерно полмиллиарда – миллиард кубов газа собственной добычи. Это если брать во внимание:

потребление населением напрямую;

газ на централизованное отопление для населения.

Он рассказал, что если говорить о товарном газе, то "Укргаздобыча" обеспечивает уже не 14 миллиардов, а 12,7 – 12,8 миллиарда. "Население, если даже консервативно считать, потребляет примерно 13,4 – 13,6 миллиарда в зависимости от температуры", – сказал глава "Нафтогаза".

Добыча газа в Украине: основное

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил добывать газ в Украине. По его словам, это может усилить энергетическую независимость нашего государства.

Как сообщил Витренко, Украина больше тратит, чем зарабатывает на собственной добыче.

Эксперты считают, что Россия может шантажировать нашу страну поставками газа, поэтому необходимо заняться возобновлением собственной добычи.