В то же время при предыдущем руководстве компании в течение трех лет добыча топлива сократилась. Об этом заявил руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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По его словам, программу "20/20" не выполнили ни по новым, ни по старым лицензиям. Благодаря ей было бы плюс 3 миллиарда кубов в год.

Это дало бы нам возможность не импортировать газ,

– пояснил Витренко.

Для того, чтобы покрыть потребности населения, в Украине не хватает примерно полмиллиарда – миллиард кубов газа собственной добычи. Это если брать во внимание:

потребление населением напрямую;

газ на централизованное отопление для населения.

Он рассказал, что если говорить о товарном газе, то "Укргаздобыча" обеспечивает уже не 14 миллиардов, а 12,7 – 12,8 миллиарда. "Население, если даже консервативно считать, потребляет примерно 13,4 – 13,6 миллиарда в зависимости от температуры", – сказал глава "Нафтогаза".

Заметим! Европа из-за старта отопительного сезона начала использовать газ из незаполненных месторождений. Из-за этого цены на газ в мире могут возрасти.

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