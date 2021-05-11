Глава НАК отметил, что должен организовать работу "Укргаздобычи" эффективным образом, чтобы потребности населения Украины были полностью покрыты газом собственной добычи.
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Задача состоит в том, чтобы положить на стол факты, которые позволяют принять обоснованные решения, что позволят сделать так, чтобы президента и премьер-министра никто не разводил,
– сказал Юрий Витренко.
К увеличению добычи и реализации ресурсного потенциала Украины он получил задание организации прибыльной и стабильной работы "Нафтогаза", "без перекладывания ответственности".
Снижение тарифов на газ
Юрий Витренко считает, что для снижения тарифов на газ государство и "Нафтогаз" должны работать совместно. Прежде чем цены снизятся, необходимо осуществить целый комплекс мер.
Условия снижения тарифов:
- наличие честной конкуренции;
- отсутствие злоупотреблений на розничном рынке газа;
- рынок без преференциального доступа к газу;
- минимальная маржа (разница между покупной и продажной ценой товара);
- продажа без посредников, которые завышают цену.
Тарифы на газ: что изменилось
- С 1 января 2021 года "Нафтогаз" сообщил о поднятии цены на газ. Для потребителей она выросла на 14%. Тогда же увеличилась цена за транспортировку газа.
- С 1 мая 2021 года в Украине начала действовать фиксированная годовая цена на газ. Тем не менее, для населения фактически ничего не изменилось.
- Украинцы платят за газ с 1 мая по старой цене. Когда действие годового контракта закончится, то потребителей автоматически переводят на предложение, которое объявили поставщики 25 апреля.