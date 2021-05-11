Глава НАК отметил, что должен организовать работу "Укргаздобычи" эффективным образом, чтобы потребности населения Украины были полностью покрыты газом собственной добычи.

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Задача состоит в том, чтобы положить на стол факты, которые позволяют принять обоснованные решения, что позволят сделать так, чтобы президента и премьер-министра никто не разводил,

– сказал Юрий Витренко.

К увеличению добычи и реализации ресурсного потенциала Украины он получил задание организации прибыльной и стабильной работы "Нафтогаза", "без перекладывания ответственности".

Обратите внимание! "Нафтогаз" за 2020 год получил убыток в 19 миллиардов гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 миллиарда гривен прибыли.

Снижение тарифов на газ

Юрий Витренко считает, что для снижения тарифов на газ государство и "Нафтогаз" должны работать совместно. Прежде чем цены снизятся, необходимо осуществить целый комплекс мер.

Условия снижения тарифов:

наличие честной конкуренции;

отсутствие злоупотреблений на розничном рынке газа;

рынок без преференциального доступа к газу;

минимальная маржа (разница между покупной и продажной ценой товара);

продажа без посредников, которые завышают цену.

Тарифы на газ: что изменилось