Вскоре Украина сама будет обеспечивать себя газом. Об этом глава НАК "Нафтогаз" заявил во время дискуссии на Украинском газовом инвестиционном конгрессе.

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Этой цели (отказа от импорта газа – 24 канал) мы можем достичь в течение 5 лет. Успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них – наращивание добычи газа. У нас есть потенциал и вдохновляющие примеры,

– рассказал Витренко.

От чего зависит возможность Украины обеспечивать себя газом

Важным направлением является увеличение производства биогаза. По словам Витренко, это устойчивое и безопасное для окружающей среды решение. Украина имеет огромный потенциал для производства биогаза, так как является крупнейшей по территории страной в Европе.

"Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развит сельскохозяйственный сектор, что тоже важно для производства биогаза", – объяснил глава "Нафтогаза".

Еще одним фактором отказа от импорта является повышение энергоэффективности, чтобы достичь энергетической независимости. Украина вдвое меньше энергоэффективна, чем среднестатистическая страна Восточной Европы. Для газовой отрасли это хорошо, потому что украинцы потребляют много природного газа. Однако для достижения энергетической независимости следует работать над уменьшением неэффективных затрат энергии. По словам Витренко, самая дешевая и надежная энергия – это та, которую не потратили зря.

Обратите внимание! Ранее Витренко говорил, что для покрытия потребностей населения собственным газом не хватает полмиллиарда – миллиарда кубов газа собственной добычи. Поэтому "Нафтогаз" планирует в течение следующих 10 лет нарастить добычу в 1,8 раза. То есть с 13 миллиардов до 24 миллиардов кубометров.