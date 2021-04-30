Для чего объединять "Укрнафту" и "Укртатнафту"

Витренко отмечает: такое объединение имеет с экономической точки зрения определенную целесообразность в так называемой вертикальной интеграции. Речь идет об интеграции между добычей и переработкой.

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С одной стороны, "Укрнафта" фактически добывает нефть, а перерабатывать в Украине ее может только Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. С другой стороны – Кременчугский НПЗ может в Украине взять большие объемы нефти только в "Укрнафте".

По словам Витренко, нынешняя власть, включительно с Зеленским, в отличие от прошлой власти, не принимает управления и контроля над государственными активами со стороны олигархов. Следовательно, возникает вопрос, не целесообразно ли государству объединить добычу и переработку в вертикальную интеграцию.

Роль Коломойского

Акционеру обеих компаний – Игорю Коломойскому – в этой интеграции предусмотрена роль миноритарного акционера, который не будет контролировать активы, а только получать дивиденды.

Возможно, господин Коломойский удовлетворится статусом миноритарного акционера и просто будет получать дивиденды от этой вертикальной интеграции, не влияя, не контролируя эти активы?

– отметил Витренко.

В связи с этим глава "Нафтогаза" не исключил отказа от разделения активов ПАО "Укрнафта" между государством и миноритарными акционерами. По его словам, сначала вариант разделения активов рассматривали для решения вопроса с налоговым долгом нефтедобывающей компании.

Тогда рассматривался вариант, чтобы акционеры заплатили за активы, а деньги направили бы на погашение долга. Впрочем, возникли трудности со справедливой оценкой активов и техническими особенностями.

Обратите внимание! "Нафтогазу Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка, – около 42% акций. В то же время "Нафтогазу Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев Приватбанка и бизнесмена Александра Ярославского. Де-факто сособственником обеих компаний считают Коломойского.

Сейчас у "Укрнафті" нет долга, поэтому возникает вопрос: зачем объединять активы, подчеркивает Витренко. Ответ – для экономически эффективной дальнейшей работы и защиты национальных интересов.

Общий лейтмотив заключается в том, чтобы не уступать что-то господину Коломойскому, а наоборот, занимать более жесткую позицию ко всем олигархам, в частности к Коломойскому относительно той же "Укрнафты" и "Укртатнафты",

– подчеркнул Витренко.

Раздел активов "Укрнафты"