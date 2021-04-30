Для чего объединять "Укрнафту" и "Укртатнафту"
Витренко отмечает: такое объединение имеет с экономической точки зрения определенную целесообразность в так называемой вертикальной интеграции. Речь идет об интеграции между добычей и переработкой.
Обратите внимание СБУ провела громкие обыски у Коломойского: за какие схемы поплатился олигарх
С одной стороны, "Укрнафта" фактически добывает нефть, а перерабатывать в Украине ее может только Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. С другой стороны – Кременчугский НПЗ может в Украине взять большие объемы нефти только в "Укрнафте".
По словам Витренко, нынешняя власть, включительно с Зеленским, в отличие от прошлой власти, не принимает управления и контроля над государственными активами со стороны олигархов. Следовательно, возникает вопрос, не целесообразно ли государству объединить добычу и переработку в вертикальную интеграцию.
Роль Коломойского
Акционеру обеих компаний – Игорю Коломойскому – в этой интеграции предусмотрена роль миноритарного акционера, который не будет контролировать активы, а только получать дивиденды.
Возможно, господин Коломойский удовлетворится статусом миноритарного акционера и просто будет получать дивиденды от этой вертикальной интеграции, не влияя, не контролируя эти активы?
– отметил Витренко.
В связи с этим глава "Нафтогаза" не исключил отказа от разделения активов ПАО "Укрнафта" между государством и миноритарными акционерами. По его словам, сначала вариант разделения активов рассматривали для решения вопроса с налоговым долгом нефтедобывающей компании.
Тогда рассматривался вариант, чтобы акционеры заплатили за активы, а деньги направили бы на погашение долга. Впрочем, возникли трудности со справедливой оценкой активов и техническими особенностями.
Сейчас у "Укрнафті" нет долга, поэтому возникает вопрос: зачем объединять активы, подчеркивает Витренко. Ответ – для экономически эффективной дальнейшей работы и защиты национальных интересов.
Общий лейтмотив заключается в том, чтобы не уступать что-то господину Коломойскому, а наоборот, занимать более жесткую позицию ко всем олигархам, в частности к Коломойскому относительно той же "Укрнафты" и "Укртатнафты",
– подчеркнул Витренко.
Раздел активов "Укрнафты"
- В ноябре 2020 года Верховная Рада выделила из госбюджета 30,35 миллиарда гривен для погашения налоговых долгов "Укрнафты".
- В феврале 2021 года "Нафтогаз" направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.
- Переговоры "Нафтогаза" с миноритарными акционерами "Укрнафты" по разделению активов компании продолжаются. Как рассказывал уже бывший глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, он лично общался об этом с Коломойским.