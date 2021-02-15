Как можно объяснить разницу между стоимостью кубометра газа в платежках украинцев? Об этом журналисты спросили у временно исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко.

Дело в том, что "Нафтогаз" покупал газ летом и осенью 2019 года. А тогда голубое топливо было дорогим – стоило, по словам Витренко, примерно столько же, сколько и сейчас. Но главная проблема не в этом.

Читайте также В Минэнерго не знают, сколько газа в хранилищах "Нафтогаза", – Витренко

Как Витренко объяснил разницу в цене на газ

Руководитель Минэнерго напомнил, что на украинском розничном рынке "монополистами являются областные газосбытовые компании, большинство из которых контролирует Фирташ".

Каждый облгазсбыт в своем регионе является монополистом. И они получили неограниченную возможность ставить любые цены, с одной стороны. А с другой, иногда их потребители даже не знают, как перейти к другому поставщику,

– пояснил Витренко.

И добавил: "Многие люди верят до сих пор, что они получают газ от "Нафтогаза", хотя это частный облгазсбыт". Более того – "многие работники частных облгазов думают, что они работают в "Нафтогазе".

"Потому что еще с советских времен это была одна система. Они даже не знают, что у них владелец Фирташ уже давно. Эта проблема есть. И она в принципе была предсказуемой", – сказал Витренко.

Что с ценой на газ сейчас и что будет дальше

Теперь цену на февраль – март, заверил Юрий Витренко, установили на уровне 6,99 (не более), поэтому все украинцы будут получать примерно одинаковые платежки.

А дальше украинцев будут просить научиться менять поставщика – на того, который дает более низкую цену.

Если, например, 10% людей могли (изменить поставщика – 24 канал), но не захотели – их право. Хотите переплачивать, так переплачивайте. Но 87% людей переплачивает,

– заявил исполняющий обязанности министра.

Это значит, что "злоупотребляют своим положением монополисты". Поэтому "государству нужно показать свою силу этим частным монополистам и сказать: все, злоупотреблений больше не будет".