"Нафтогаз" определенно будет и дальше бороться с "Газпромом". Такое мнение Юрий Витренко высказал во время своей первой пресс-конференции на посту главы "Нафтогаза".

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Иски не только из-за того, что Россия-агрессор

"Нафтогаз", по словам нового главы, будет использовать все юридические возможности, чтобы давить на "Газпром". Витренко отметил: подавая иски в арбитраж на Россию, Украина делает вещи, в которых в частности заинтересована и Европа. Речь идет прежде всего об украинских потребителях, но не только о них.

Не только из-за того, что Россия – государство-агрессор, а "Газпром" – ее национальная компания. Это в интересах украинских и даже европейских потребителей,

– отметил глава "Нафтогаза".

Почему в течение года не давили на "Газпром"

Прежде чем подавать какие-то следующие решения, Витренко должен заслушать работников "Нафтогаза Украины". Его интересует, почему в течение года они не использовали юридические возможности для создания давления на "Газпром". Несмотря на то, что по новому контракту Украина имеет такие возможности.

Один из элементов, на котором настаивала Украина и чего достигла в переговорах с Россией – это новый контракт, заключенный по европейским нормам. Он в частности предусматривает возможность обращения в международный арбитраж.

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В конце Витренко отметил: больше пока по этому поводу не может рассказать.

Лично говорил с Путиным

Витренко отметил: считает переговоры в нормандском формате в Париже, предшествовавшие заключению нового договора, достаточно успешными. Он принимал в них участие непосредственно и разговаривал с Владимиром Путиным. Отмечает: лично доказывал обоснованность взыскания миллиардного долга.

Я лично участвовал в этих переговорах, и лично с господином Путиным мне пришлось дискутировать и объяснять обоснованность взыскания 3 миллиардов долларов с "Газпрома",

– рассказал Витренко.

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