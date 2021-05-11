Компании Дмитрия Фирташа получают на рынке газа сверхприбыли за счет наценки в 30 − 40% по сравнению с ценами конкурентов. Такое заявление в интервью СМИ сделал Юрий Витренко.

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"Фирташ не может рассчитаться – через суд нужно забирать"

Витренко отмечает: власти видят, что главным бенефициаром реформы розничного рынка газа является фактически Дмитрий Фирташ. Впрочем, небольшое и медленное сокращение его доли на рынке с лихвой компенсируется огромной маржей (разница между покупной и продажной ценой товара – 24 канал). Следовательно, заявляет Витренко, государство, как и "Нафтогаз", должны что-то делать.

Обратите внимание! С 2016 года и до сих пор Дмитрий Фирташ и его партнеры контролируют более 70% рынка распределения природного газа в регионах.

Что касается долгов, которые облгазы, связанные с Фирташем, накопили перед Нафтогазом, Витренко предлагает комплексное решение, в том числе и на законодательном уровне. Он отмечает: иногда долги возникают из-за качества решения государства, тогда участники рынка не могут нести ответственность.

По словам главы "Нафтогаза", нужно найти вариант, который с одной стороны позволит списать долги, а с другой – обеспечить расчеты по кругу.

Однако стоит задействовать и более жесткий инструмент – изъятие компаний-должников через суд.

Часто на самом деле это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, где у него через суд нужно эти компании забирать. Если не может рассчитаться, значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства правильным законным способом,

– заявил Витренко.

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