Компании Дмитрия Фирташа получают на рынке газа сверхприбыли за счет наценки в 30 − 40% по сравнению с ценами конкурентов. Такое заявление в интервью СМИ сделал Юрий Витренко.
Кстати Рост тарифов на коммуналку: в СНБО заинтересовались владельцами облэнерго и газсбытами
"Фирташ не может рассчитаться – через суд нужно забирать"
Витренко отмечает: власти видят, что главным бенефициаром реформы розничного рынка газа является фактически Дмитрий Фирташ. Впрочем, небольшое и медленное сокращение его доли на рынке с лихвой компенсируется огромной маржей (разница между покупной и продажной ценой товара – 24 канал). Следовательно, заявляет Витренко, государство, как и "Нафтогаз", должны что-то делать.
Что касается долгов, которые облгазы, связанные с Фирташем, накопили перед Нафтогазом, Витренко предлагает комплексное решение, в том числе и на законодательном уровне. Он отмечает: иногда долги возникают из-за качества решения государства, тогда участники рынка не могут нести ответственность.
По словам главы "Нафтогаза", нужно найти вариант, который с одной стороны позволит списать долги, а с другой – обеспечить расчеты по кругу.
Однако стоит задействовать и более жесткий инструмент – изъятие компаний-должников через суд.
Часто на самом деле это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, где у него через суд нужно эти компании забирать. Если не может рассчитаться, значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства правильным законным способом,
– заявил Витренко.
Вероятные санкции СНБО из-за долгов
- Тема долгов газовых компаний Фирташа на прошлой неделе всплыла в СМИ в контексте наложения санкций.
- Так, источники в Офисе Президента и нефтегазовой отрасли отмечают, что следующий пакет санкций может коснуться Дмитрия Фирташа.
- Все из-за почти 8 миллиардов долгов облгазов, которые работают под брендом Региональной газовой компании.
- СНБО якобы рассматривает несколько вариантов возможного решения: предупреждение; заморозку активов; национализацию с последующей реприватизацией.