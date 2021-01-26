Юрий Витренко не знает, услугами какой газоснабжающей компании он пользуется. Вместо него вопросом коммунальным услуг занимается другой человек.

Источник: "Экономическая правда"

Витренко заявил, что не имеет времени руководить домохозяйством.

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Этим занимается другой человек. Я даже, честно говоря, не знаю, какого поставщика (газа – 24 канал) он выбрал,

– рассказал Витренко.

Исполняющий обязанности министра энергетики уточнил, что хотя это его личные деньги, он доверяет дело профессионалу.

Политик в последний раз лично платил за коммунальные услуги примерно 15 лет назад.

Обратите внимание! Юрий Витренко также рассказал, что есть много политических причин, почему депутаты проголосовали против его назначения в декабре 2020 года. По его словам, в течение определенного периода не было полноценного министра энергетики. Поэтому проблемы накопились и их надо решать на другом уровне.