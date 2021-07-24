Украина не согласится на транзит газа в обмен на невыгодные закупки, – Витренко

24 июля 2021 , 17:11
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Источник:

"Нафтогаз"

Юрий Витренко отметил, что предложения по сохранению транзита газа через Украину в обмен на невыгодные закупки неприемлемы. Украина не будет доплачивать России за доставку газа в Европу.

Перед этим глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Москва готова обеспечить и увеличить транзит газа через Украину, если будут дополнительные закупки российского газа.

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Что на это ответил Витренко

По словам главы "Нафтогаза", это можно совместить с предыдущими заявлениями Владимира Путина о том, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Однако эти договоренности включали и импорт российского газа.

Витренко отметил, что россияне всегда настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. В результате Украина платила за российский газ на 5 миллиардов долларов больше, чем получала за транзит.

Украина не примет дискриминационные предложения, – Витренко

Витренко отметил, что Украина тратит меньше на весь импортируемый газ, чем получает за транзит.

Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны,
 –  добавил политик.

Что этому предшествовало

  • "Газпром" и "Нафтогаз" продлили контракт на транзит газа лишь до 2024 года.
  • Впоследствии Германия и США согласовали завершение "Северного потока-2". Хотя и Берлин обещает, что будет добиваться продления контракта о транзите еще на 10 лет.
  • Кроме того, уверяют, якобы помогут украинскому энергетическому сектору.
Автор: Ольга Музика