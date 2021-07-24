Перед этим глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Москва готова обеспечить и увеличить транзит газа через Украину, если будут дополнительные закупки российского газа.

К теме "Газпром" заявил о готовности транспортировать газ Украиной даже после 2024 года

Что на это ответил Витренко

По словам главы "Нафтогаза", это можно совместить с предыдущими заявлениями Владимира Путина о том, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Однако эти договоренности включали и импорт российского газа.

Витренко отметил, что россияне всегда настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. В результате Украина платила за российский газ на 5 миллиардов долларов больше, чем получала за транзит.

Украина не примет дискриминационные предложения, – Витренко

Витренко отметил, что Украина тратит меньше на весь импортируемый газ, чем получает за транзит.

Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны,

– добавил политик.

Что этому предшествовало