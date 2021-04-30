Як зменшити ціну на газ

"Нафтогаз" спільно з "Укргазвидобуванням" будуть опрацьовувати можливості збільшення видобутку. Про це новопризначений голова НАК "Нафтогаз Україна" заявив у інтерв'ю.

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"Укргазвидобування" повинна більше видобувати і, відповідно, більше давати на ринок – на прозорих умовах, рівних для всіх. Повинен бути рівний доступ до власного ресурсу видобутку, щоб ніхто не міг звинуватити "Нафтогаз" в монополізмі, щоб діяли чесні правила гри,

– заявив Вітренко.

Водночас він зауважив, що газ у Росії не купуватиме: "Газ, який Україна може купити у європейських країн, буде дешевшим".

Головне про тарифи на газ в Україні

Раніше "Нафтогаз" оприлюднив річний тариф на газ для побутових споживачів. Так, клієнти компанії з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2020 року платитимуть за газ 7,96 гривні за кубометр. Зауважимо, ця сума вказана без вартості розподілу газу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд сподівається на те, що компанії-постачальники газу влітку знизять ціни. Водночас Нацбанк прогнозує, що вартість газу влітку зросте вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.