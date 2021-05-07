В эфире одного из украинских телеканалов Витренко заявил: цена на газ для населения может быть снижена благодаря прозрачному рынку, честной конкуренции и отсутствию посредников.
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Снижение тарифа на газ: как это видит Витренко
Глава "Найтогаза" отметил, что прежде всего тарифы на газ – это вопрос к регулятору, то есть государству. Компания, конечно, будет сотрудничать с регулятором, чтобы эта проблема была эффективно решена. Для нее необходимо осуществить целый комплекс мероприятий, предупреждает Витренко.
Условия снижения тарифов:
- наличие честной конкуренции;
- отсутствие злоупотреблений на розничном рынке газа никто не злоупотребляет;
- рынок без преференциального доступа к газу;
- минимальная маржа (разница между покупной и продажной ценой товара – 24 канал);
- продажа без посредников, которые завышают цену.
Тариф на газ: что изменилось
- С 1 января 2021 года "Нафтогаз" сообщил о поднятии цены на газ, для потребителей она выросла на 14%.
- Тогда же увеличилась цена за транспортировку газа.
- С 1 мая 2021 года в Украине начала действовать фиксированная годовая цена на газ.
- Украинцы платят за газ с 1 мая по старой цене. Когда действие годового контракта закончится, то потребителей автоматически переводят на предложение, которое объявили поставщики 25 апреля.