В эфире одного из украинских телеканалов Витренко заявил: цена на газ для населения может быть снижена благодаря прозрачному рынку, честной конкуренции и отсутствию посредников.

К теме Рост тарифов на коммуналку: в СНБО заинтересовались владельцами облэнерго и газзбутами

Снижение тарифа на газ: как это видит Витренко

Глава "Найтогаза" отметил, что прежде всего тарифы на газ – это вопрос к регулятору, то есть государству. Компания, конечно, будет сотрудничать с регулятором, чтобы эта проблема была эффективно решена. Для нее необходимо осуществить целый комплекс мероприятий, предупреждает Витренко.

Условия снижения тарифов:

наличие честной конкуренции;

отсутствие злоупотреблений на розничном рынке газа никто не злоупотребляет;

рынок без преференциального доступа к газу;

минимальная маржа (разница между покупной и продажной ценой товара – 24 канал);

продажа без посредников, которые завышают цену.

Тариф на газ: что изменилось