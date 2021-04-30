Как уменьшить цену на газ

"Нафтогаз" совместно с "Укргаздобычей" будут прорабатывать возможности увеличения добычи. Об этом новоназначенный глава НАК "Нафтогаз Украины" заявил в интервью.

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"Укргаздобыча" должна добывать больше и, соответственно, больше давать на рынок – на прозрачных условиях, равных для всех. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить "Нафтогаз" в монополизме, чтобы действовали честные правила игры,

– заявил Витренко.

В то же время он отметил, что газ у России не будет покупать: "Газ, который Украина может купить у европейских стран, будет дешевле".

Главное о тарифах на газ в Украине

Ранее "Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ для бытовых потребителей. Так, клиенты компании с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года будут платить за газ 7,96 гривны за кубометр. Заметим, эта сумма указана без стоимости распределения газа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство надеется на то, что компании-поставщики газа летом снизят цены. В то же время Нацбанк прогнозирует, что стоимость газа летом вырастет вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.