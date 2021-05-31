Светлану Залищук назначили советницей Витренко в "Нафтогазе": что о ней известно

В "Нафтогазе" назначили советницу главы правления Юрия Витренко по международным вопросам. Эту должность отныне будет занимать Светлана Залищук.

Она будет заниматься взаимодействием группы с партнерами и выполнять представительскую функцию высокого уровня. К ее приоритетам будет относиться также противодействие "Северному потоку-2".

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Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими сейчас я вижу приоритеты своей работы,

– прокомментировала свое назначение Светлана Залищук.

Новоназначенная советница Юрия Витренко отметила, что за предыдущие несколько лет команда "Нафтогаза" добилась почти невозможного – значительной отсрочки достройки газопровода.

Она добавила: "Однако до победы еще далеко и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен. Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного потока-2".