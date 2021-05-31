Она будет заниматься взаимодействием группы с партнерами и выполнять представительскую функцию высокого уровня. К ее приоритетам будет относиться также противодействие "Северному потоку-2".
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Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими сейчас я вижу приоритеты своей работы,
– прокомментировала свое назначение Светлана Залищук.
Новоназначенная советница Юрия Витренко отметила, что за предыдущие несколько лет команда "Нафтогаза" добилась почти невозможного – значительной отсрочки достройки газопровода.
Она добавила: "Однако до победы еще далеко и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен. Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного потока-2".
Кто такая Светлана Залищук
Светлана Залищук имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений. Она работала внешнеполитическим советником премьер-министра Украины и вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.
Была народным депутатом Украины VIII созыва и возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Рады по иностранным делам. Также была членом украинских делегаций в ПАСЕ и Парламентского комитета Ассоциации с Евросоюзом.