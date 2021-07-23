Витренко надеется на бронирование мощностей ГТС Украины европейскими компаниями

Юрий Витренко надеется, что соглашение США и Германии обеспечит переговоры "Нафтогаза" с европейскими компаниями по бронированию мощностей газотранспортной системы Украины. Это и будет способствовать сохранению украинского транзитного маршрута.

Как отметил глава "Нафтогаза" в интервью, Украина ждет реальных переговоров с европейскими компаниями.

Важно Витренко считает, что "Северный поток-2" все еще можно остановить

По словам Витренко, такое сотрудничество с европейскими компаниями является для Нафтогаза перспективной задачей.

Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь, нас интересуют переговоры не столько с "Газпромом", а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу,

– сказал он.

В то же время Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" является сторонником запрета на работу газопровода "Северный поток-2" и будет добиваться этого.

Что известно о соглашении между Германией и США

Ранее глава "Нафтогаза" отмечал, что при работе "Северного потока-2" "Газпром" сможет отказаться от обязательств транзита газа через Украину после 2024 года. Это произойдет, даже если они будут на него возложены, ссылаясь на избыток транзитных мощностей.

Лидеры США и Германия заключили соглашение о "Северном потоке-2". Поэтому газопровод таки достроят. Несмотря на это, стороны пообещали определенные гарантии Украине. Речь идет о том, что Вашингтон и Берлин обязались: