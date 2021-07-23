Как отметил глава "Нафтогаза" в интервью, Украина ждет реальных переговоров с европейскими компаниями.
Важно Витренко считает, что "Северный поток-2" все еще можно остановить
По словам Витренко, такое сотрудничество с европейскими компаниями является для Нафтогаза перспективной задачей.
Мы еще ждем реальных переговоров с компаниями. В первую очередь, нас интересуют переговоры не столько с "Газпромом", а с европейскими компаниями, которые должны получить возможность бронировать мощности украинской ГТС для транзита в Европу,
– сказал он.
В то же время Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" является сторонником запрета на работу газопровода "Северный поток-2" и будет добиваться этого.
Что известно о соглашении между Германией и США
Лидеры США и Германия заключили соглашение о "Северном потоке-2". Поэтому газопровод таки достроят. Несмотря на это, стороны пообещали определенные гарантии Украине. Речь идет о том, что Вашингтон и Берлин обязались:
- создать фонд, который будет использоваться для финансирования инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышения энергетической безопасности;
- направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года.
- использовать рычаги для продления на 10 лет Договора о транзите российского газа по Украине, который истекает в 2024 году.