Разрыв большой. Рыночная цена газа – 45 гривен за кубометр для населения и теплокоммунэнерго – почти 8 гривен. Такая разница достигает десятков миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне.

Кстати До завершения отопительного сезона никакие тарифы не будут расти, – Шмыгаль

"Нафтогаз" не сможет покрывать разницу

Витренко отметил, если этот разрыв будет сохраняться и в дальнейшем, "Нафтогаз" потеряет способность покрывать его собственными ресурсами.

Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы как Национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор внутри страны: с депутатами, которые голосуют за бюджет, которые определяют источники и использование средств, с потребителями – с украинцами,

– подчеркнул чиновник.

Могут ли быть проблемы во время отопительного сезона

Витренко спросили о возможных проблемах во время отопительного сезона. Он признал, если в феврале в Украине 2 недели будут -2 градуса, то действительно возникнут проблемы. Однако добавил, что эта ситуация не является уникальной для Украины.

Запасы газа в украинских хранилищах больше обычных. По прогнозам, на 1 января 2022 года их уровень будет на 3% больше, чем средние запасы в 2015 – 2019 годах.

Как исправить ситуацию с тарифами

Витренко предложил альтернативу. Говорит, что можно перевести теплокоммунэнерго на биогаз, который можно добывать из отходов сельского производства или же с переработки мусора. Поэтому Украина может заместить 5 миллиардов природного газа.

По словам Витренко, нужно увеличить добычу газа, а для этого надо, чтобы местная власть не препятствовала.

"Если бы мы были более ответственными как в Польше, то Украина сейчас вообще бы не импортировала газ, мы бы газ экспортировали", – подытожил глава "Нафтогаза".