VISA вслед за Mastercardd тоже готова покинуть Россию

Компания Visa заявила, что готова действовать согласно всем санкциям, наложенным на Россию за нападение на Украину. Кроме того, компания поможет Украине финансово.

Об этом заявил CEO Visa Альфред Келли. В частности, направят 2 миллиона долларов Фонда ЮНИСЕФ для гуманитарной помощи украинцам.

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Кроме того, Visa удвоит пожертвования их работников (до 1 миллиона долларов) в фонды реагирования в Украине ЮНИСЕФ и Красного Креста.

Мои мысли с народом Украины и всеми, кто пострадал от этого конфликта, прямо или косвенно. Надеюсь на быстрое и мирное решение проблемы,

– написал гендиректор Visa.

Напомним, что Mastercard тоже заблокировала доступ подсанкционным российским банкам.

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