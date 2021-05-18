Подписание меморандума

Заместитель Председателя НБУ Алексей Шабан подчеркнул, что достигнутый компромисс между НБУ, Visa и Mastercard регулятор считает сбалансированным и взвешенным.

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Такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защиты интересов украинцев – пользователей платежных карточек, а также – развитию конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов,

– рассказал Шабан.

Действия Visa и Mastercard для подписания меморандума

Чтобы подписать меморандум, компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:

с 01.07.2021 – не более 1,20%;

– с 01.07.2022 – не более 1,00%;

– с 01.07.2023 – не более 0,90%.

Что такое и нтерчейндж Интерчейндж – это специальная комиссия, которую банк-эквайер платит с каждой операции банка-эмитента платежного средства. Фактически, банк, установивший терминал, "делится" частью полученного дохода с банком, который выпустил вашу карту для оплаты.

Позиция НБУ

В НБУ подчеркнули, что учреждение неоднократно акцентировало на необходимости сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию платежного рынка.

Ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей,

– рассказал регулятор.

Цель меморандума

Предложенный меморандум о поэтапном рыночном снижении уровня комиссий интерчейндж призван обеспечить развитие безналичных расчетов в Украине и соответствует принципам рыночной экономики, в интересах всех участников рынка, рассказала генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Мы надеемся на оперативное рассмотрение обращения АМКУ и положительное решение, которое позволит снизить комиссии интерчейндж в Украине уже с июля этого года,

– отметила Андреева.

Краткий ход событий