Подписание меморандума
Заместитель Председателя НБУ Алексей Шабан подчеркнул, что достигнутый компромисс между НБУ, Visa и Mastercard регулятор считает сбалансированным и взвешенным.
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Такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защиты интересов украинцев – пользователей платежных карточек, а также – развитию конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов,
– рассказал Шабан.
Действия Visa и Mastercard для подписания меморандума
Чтобы подписать меморандум, компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:
- с 01.07.2021 – не более 1,20%;
- с 01.07.2022 – не более 1,00%;
- с 01.07.2023 – не более 0,90%.
Что такое и нтерчейнджИнтерчейндж – это специальная комиссия, которую банк-эквайер платит с каждой операции банка-эмитента платежного средства. Фактически, банк, установивший терминал, "делится" частью полученного дохода с банком, который выпустил вашу карту для оплаты.
Позиция НБУ
В НБУ подчеркнули, что учреждение неоднократно акцентировало на необходимости сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию платежного рынка.
Ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей,
– рассказал регулятор.
Цель меморандума
Предложенный меморандум о поэтапном рыночном снижении уровня комиссий интерчейндж призван обеспечить развитие безналичных расчетов в Украине и соответствует принципам рыночной экономики, в интересах всех участников рынка, рассказала генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.
Мы надеемся на оперативное рассмотрение обращения АМКУ и положительное решение, которое позволит снизить комиссии интерчейндж в Украине уже с июля этого года,
– отметила Андреева.
Краткий ход событий
- 15 апреля 2021 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дела против государственных ПриватБанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга. Поскольку АМКУ считает, что банки устанавливали завышенные комиссии за услуги эквайринга.
- 2 апреля 2021 года Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль выступили с совместным заявлением и сообщили, что готовы уменьшить ставку межбанковской комиссии (интерчейндж).
- 22 марта 2021 года НБУ выступил против установления предельного размера межбанковской комиссии. НБУ также отметил в своем официальном заявлении, что размер комиссии интерчейндж должен регулироваться исключительно рыночными методами.