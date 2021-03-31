Квартира жены, чистая зарплата и заработок на процентах: декларация главного врача Ляшка
30 марта 2021 года главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подал ежегодную декларацию, которая опубликована в едином реестре. Журналисты узнали о нескольких земельных участках, финансовых накоплениях в банке и квартире, которая принадлежит жене.
Источник:Декларация Виктора Ляшка
Финансовые накопления Ляшка
Заработал за 2020 год
- 617 тысяч гривен – зарплата.
- 22500 гривен – проценты от вклада.
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Накопление на счетах в целом:
- более 250 тысяч гривен,
- 32 тысяч долларов и
- 58 евро.
Земельные участки и недвижимость
Ляшко владеет тремя земельными участками в Киевской области, однако их стоимость врач не обозначил в декларации.
- Два земельных участка в селе Германовка, Обуховского района общей площадью 112,02 метра квадратных, владельцем которых Ляшко стал еще в 2019 году.
- Один участок в селе Литвиновка, Вышгородского района площадью 1200,00 квадратных метров.
Что известно о Викторе ЛяшкоВиктор Ляшко – заместитель министра здравоохранения с 24 декабря 2019 года и главный государственный санитарный врач Украины с 11 марта 2020 года. Начиная с 2020 года – заслуженный врач Украины.
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