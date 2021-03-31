30 марта 2021 года главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подал ежегодную декларацию, которая опубликована в едином реестре. Журналисты узнали о нескольких земельных участках, финансовых накоплениях в банке и квартире, которая принадлежит жене.

Финансовые накопления Ляшка Заработал за 2020 год 617 тысяч гривен – зарплата.

22500 гривен – проценты от вклада. Читайте также Часы Rolex, 4 машины и более 600 тысяч долларов на счетах: декларация Степанова Накопление на счетах в целом: более 250 тысяч гривен,

32 тысяч долларов и

58 евро. Земельные участки и недвижимость Ляшко владеет тремя земельными участками в Киевской области, однако их стоимость врач не обозначил в декларации. Два земельных участка в селе Германовка, Обуховского района общей площадью 112,02 метра квадратных, владельцем которых Ляшко стал еще в 2019 году.

Один участок в селе Литвиновка, Вышгородского района площадью 1200,00 квадратных метров. Жена Ляшка владеет: земельным участком в селе Пуховка Броварского района Киевской области площадью 1200,00 квадратных метров;

квартирой в городе Бровары площадью 110 квадратных метров, стоимостью 150 тысяч. Также Ляшко задекларировал автомобиль Skoda Octavia модели A7 2018 выпуска, стоимость которой составляет 622 686 гривен. Что известно о Викторе Ляшко Виктор Ляшко – заместитель министра здравоохранения с 24 декабря 2019 года и главный государственный санитарный врач Украины с 11 марта 2020 года. Начиная с 2020 года – заслуженный врач Украины. Получите выгодный кредит для погашения задолженности в других банках, заполнив заявку на сайте Идея Банка.