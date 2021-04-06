В Украине с каждым днем уменьшается вероятность вовремя получить финансовую поддержку от Международного валютного фонда. Одной из причин являются карантинные ограничения.

Экономический эксперт Тарас Козак рассказал, что из-за карантина депутаты не могут полноценно работать и принимать важные решения, без которых МВФ не окажет помощь. В частности, речь идет о судебной реформе и работе антикоррупционных органов.

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По словам Козака, в решении этих вопросов Украина пока не продвинулась. Однако без выполнения необходимых обязательств государство не получит кредит.

К сожалению, оснований для оптимизма я пока не вижу. С каждым днем, с каждой неделей вероятность получить вовремя поддержку от МВФ существенно уменьшается,

– отметил он.

Экономист также заявил, что уже в июне начнут работать над бюджетом на 2022 год, который должен согласовать МВФ. По его мнению, это увеличит количество обязательств Украины.

В результате вероятность получения следующего транша будет только уменьшаться.

Как отреагирует экономика на отсутствие транша

Козак отметил, что в целом в 2021 году украинская экономика развивается неплохо, несмотря на карантин и ограничения деятельности. Однако, начиная с августа – сентября, государство должно будет отдавать деньги иностранным партнерам, а их в бюджете нет. Именно поэтому поддержка от МВФ является очень важной.

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Экономист предположил, что вследствие этого начнется давление на бюджет, поэтому придется сокращать расходы. По словам Козака, это может повлечь:

политический и экономический кризисы;

падение курса гривны;

инфляцию.

Эксперт отметил, что с каждой неделей вероятность такого развития событий постепенно растет. Он также добавил, что у власти есть еще несколько месяцев, чтобы сделать очень серьезные шаги.

В Украине уменьшается вероятность получить финансовую поддержку от МВФ: смотрите видео

Сотрудничество Украины и МВФ: кратко