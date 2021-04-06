Вероятность вовремя получить поддержку от МВФ уменьшается с каждым днем, – экономист
В Украине с каждым днем уменьшается вероятность вовремя получить финансовую поддержку от Международного валютного фонда. Одной из причин являются карантинные ограничения.
Источник:24 канал
Экономический эксперт Тарас Козак рассказал, что из-за карантина депутаты не могут полноценно работать и принимать важные решения, без которых МВФ не окажет помощь. В частности, речь идет о судебной реформе и работе антикоррупционных органов.
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По словам Козака, в решении этих вопросов Украина пока не продвинулась. Однако без выполнения необходимых обязательств государство не получит кредит.
К сожалению, оснований для оптимизма я пока не вижу. С каждым днем, с каждой неделей вероятность получить вовремя поддержку от МВФ существенно уменьшается,
– отметил он.
Экономист также заявил, что уже в июне начнут работать над бюджетом на 2022 год, который должен согласовать МВФ. По его мнению, это увеличит количество обязательств Украины.
В результате вероятность получения следующего транша будет только уменьшаться.
Как отреагирует экономика на отсутствие транша
Козак отметил, что в целом в 2021 году украинская экономика развивается неплохо, несмотря на карантин и ограничения деятельности. Однако, начиная с августа – сентября, государство должно будет отдавать деньги иностранным партнерам, а их в бюджете нет. Именно поэтому поддержка от МВФ является очень важной.
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Экономист предположил, что вследствие этого начнется давление на бюджет, поэтому придется сокращать расходы. По словам Козака, это может повлечь:
- политический и экономический кризисы;
- падение курса гривны;
- инфляцию.
Эксперт отметил, что с каждой неделей вероятность такого развития событий постепенно растет. Он также добавил, что у власти есть еще несколько месяцев, чтобы сделать очень серьезные шаги.
В Украине уменьшается вероятность получить финансовую поддержку от МВФ: смотрите видео
Сотрудничество Украины и МВФ: кратко
- Международный валютный фонд в июне 2020 года утвердил 18-месячную программу финансирования, которая предполагает помощь в размере 5 миллиардов долларов. Летом 2020 года Украина уже получила 2 миллиарда.
- В течение 2020 года государство должно было получить еще 2 транша – 700 миллионов долларов, однако их до сих пор не предоставили.
- Впоследствии появилась информация о том, что МВФ не будет пересматривать программу, потому что Украина не выполнила своих обязательств. Однако министр финансов Сергей Марченко это опроверг.
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