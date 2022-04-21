Увеличение бюджета

Главы Комитета ВРУ по вопросам бюджета отметил, что деньги направляются исключительно на осуществление мер по обеспечению безопасности и обороны, финансовой поддержки внутри перемещенных лиц.

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По его словам, также в результате принятия этого закона со следующего месяца заработает новый порядок акцизного налогообложения по продаже табачных изделий. Он будет автоматически зачисляться в бюджеты местного самоуправления.

Куда уйдут деньги

Этим Законом увеличили на 200 миллиардов гривен расходы общего фонда государственного бюджета по бюджетной программе "Резервный фонд" путем увеличения на эту сумму государственных заимствований (с соответствующим увеличением предельных объемов государственного долга и дефицита государственного бюджета),

– написал Аристов.

Он добавил, что этот Закон позволит аккумулировать значительные средства резервного фонда государственного бюджета, которые будут направляться на обеспечение нужд сектора безопасности и обороны для отражения вооруженной агрессии России.

Напомним, 15 марта 2022 года Верховная Рада приняла налоговые изменения, которые должны поддержать украинский бизнес вовремя.

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