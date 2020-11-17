Рада провалила голосование за отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП
Народные депутаты не проголосовали за законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Его не смогли принять за основу.
За отсрочку проголосовали 17 парламентариев, против – 228. Об этом сообщает 24 канал.
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Документ предусматривал отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей.
В доработанном проекте предлагали значительно смягчить ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упростить отчетность для программных РРО.
Закон о кассовых аппаратах: что известно
- 20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты 1053-1 и 1073.
- Эти законы делают обязательными кассовые аппараты и уменьшают давление на бизнес. Под кассовыми аппаратами понимают РРО – регистратор расчетных операций.
- Авторами законопроекта являются нардепы от партии "Слуга народа".
- Согласно новым правилам, торговые предприятия могут заменять классические кассовые аппараты сертифицированным программным обеспечением.
- Оно будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы онлайн.
- Кроме того, закон предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО обязаны иметь.
- 3 ноября в Киеве состоялись две акции протеста ФЛП. Часть людей выступала против обязательных кассовых аппаратов, а другие – за.
Заметим, что 17 ноября под стенами парламента снова собрались ФЛП. Люди выступают против введения кассовых аппаратов.
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