Народные депутаты не проголосовали за законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Его не смогли принять за основу.

За отсрочку проголосовали 17 парламентариев, против – 228. Об этом сообщает 24 канал.

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Документ предусматривал отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей.

В доработанном проекте предлагали значительно смягчить ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упростить отчетность для программных РРО.

Закон о кассовых аппаратах: что известно

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты 1053-1 и 1073.

Эти законы делают обязательными кассовые аппараты и уменьшают давление на бизнес. Под кассовыми аппаратами понимают РРО – регистратор расчетных операций.

Авторами законопроекта являются нардепы от партии "Слуга народа".

Согласно новым правилам, торговые предприятия могут заменять классические кассовые аппараты сертифицированным программным обеспечением.

Оно будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы онлайн.

Кроме того, закон предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО обязаны иметь.

3 ноября в Киеве состоялись две акции протеста ФЛП. Часть людей выступала против обязательных кассовых аппаратов, а другие – за.

Заметим, что 17 ноября под стенами парламента снова собрались ФЛП. Люди выступают против введения кассовых аппаратов.