Верховная Рада избежит бюджетной ночи: что прогнозирует Гетманцев
В Верховной Раде сделают все возможное, чтобы бюджетной ночи не было. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
Финансовый документ депутаты могут принять в конце следующей недели. Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания фракции монобольшости, сообщает "РБК-Украина".
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Бюджетной ночи не будет
По его словам, есть вариант проголосовать за бюджет на внеочередном заседании.
Ждать бюджетной ночи? Я бы не ждал и мы сделаем все возможное, чтобы бюджетной ночи не было,
– отметил Гетманцев.
Также он добавил: "Мы хотим достичь по крайней мере этого в этом бюджетном процессе, потому, что все сроки, которые были установлены Бюджетным кодексом мы уже просрочили. Не будет бюджетной ночи".
Не стоит ждать перемен
Гетманцев отметил, что консультации по законопроекту О государственном бюджете на следующий год продолжатся, но каких-то глобальных изменений в бюджете ждать не стоит.
"Мы конечно должны принять бюджет как можно быстрее, чтобы дать толчок для бюджетного процесса на местном уровне. Поэтому я думаю, что это должно произойти на следующей неделе", – сказал эксперт.
В то же время он подчеркнул, что проект бюджета на 2020 год – реальный, приземленный, который соответствует кризисному состоянию в Украине и мире.
Госбюджет-2021: что известно
- Правительство 26 ноября утвердило проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению.
- Согласно ему, дефицит уменьшили с 6% ВВП до 5,47% ВВП (с 270 миллиардов гривен в законопроекте, поданном на первое чтение, до 246,4 миллиарда гривен).
- Доходы проекта бюджета предусмотрели в размере 1,092 триллиона гривен, расходы – 1,328 триллиона.
- Доработанный проект поступил в Верховную Раду 27 ноября.
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