В Верховной Раде сделают все возможное, чтобы бюджетной ночи не было. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

Финансовый документ депутаты могут принять в конце следующей недели. Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания фракции монобольшости, сообщает "РБК-Украина".

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Бюджетной ночи не будет

По его словам, есть вариант проголосовать за бюджет на внеочередном заседании.

Ждать бюджетной ночи? Я бы не ждал и мы сделаем все возможное, чтобы бюджетной ночи не было,

– отметил Гетманцев.

Также он добавил: "Мы хотим достичь по крайней мере этого в этом бюджетном процессе, потому, что все сроки, которые были установлены Бюджетным кодексом мы уже просрочили. Не будет бюджетной ночи".

Отметим! Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что государственный бюджет на 2021 год смогут принять в конце следующей недели. Для этого депутатам нужно будет собраться на внеочередное заседание.

Не стоит ждать перемен

Гетманцев отметил, что консультации по законопроекту О государственном бюджете на следующий год продолжатся, но каких-то глобальных изменений в бюджете ждать не стоит.

"Мы конечно должны принять бюджет как можно быстрее, чтобы дать толчок для бюджетного процесса на местном уровне. Поэтому я думаю, что это должно произойти на следующей неделе", – сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что проект бюджета на 2020 год – реальный, приземленный, который соответствует кризисному состоянию в Украине и мире.

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