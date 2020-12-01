Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Венгрия и Польша блокируют антикризисный бюджет ЕС. Будапешту и Варшаве посоветовали обратиться в суд, если они сомневаются в справедливом распределении средств.

У двух стран – сомнения относительно распределения бюджета

Фон дер Ляен считает, что от позиции двух стран страдают миллионы европейцев. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

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Два государствачлена выразили сомнения. В июле все 27 глав государств и правительств согласовали новый механизм обусловленности распределения средств. Фактически, он устраняет нарушения принципа верховенства права, которые угрожают европейскому бюджету, и только это,

– подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Фон дер Ляен отметила, что механизм распределения денег из бюджета – справедливый. Тем странам, которые сомневаются в этом, она посоветовала обратиться в суд ЕС в Люксембурге.

Что известно о позиции Польши и Венгрии по бюджету

Размер союзного бюджета – 1,82 триллиона евро. Его основное назначение – меры для преодоления коронавирусного кризиса. Польша и Венгрия выступили против механизма распределения средств. Ведь теперь Еврокомиссия сможет блокировать перевод денег тем странам, которых обвинили в нарушении принципа верховенства права.