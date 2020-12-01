Конфликт в ЕС: Венгрию и Польшу обвинили в блокировании антикризисного бюджета
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Венгрия и Польша блокируют антикризисный бюджет ЕС. Будапешту и Варшаве посоветовали обратиться в суд, если они сомневаются в справедливом распределении средств.
У двух стран – сомнения относительно распределения бюджета
Фон дер Ляен считает, что от позиции двух стран страдают миллионы европейцев. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Это интересно Европа после эпохи Трампа: Франция снова "воюет" с Германией
Два государствачлена выразили сомнения. В июле все 27 глав государств и правительств согласовали новый механизм обусловленности распределения средств. Фактически, он устраняет нарушения принципа верховенства права, которые угрожают европейскому бюджету, и только это,
– подчеркнула председатель Еврокомиссии.
Фон дер Ляен отметила, что механизм распределения денег из бюджета – справедливый. Тем странам, которые сомневаются в этом, она посоветовала обратиться в суд ЕС в Люксембурге.
Что известно о позиции Польши и Венгрии по бюджету
Размер союзного бюджета – 1,82 триллиона евро. Его основное назначение – меры для преодоления коронавирусного кризиса. Польша и Венгрия выступили против механизма распределения средств. Ведь теперь Еврокомиссия сможет блокировать перевод денег тем странам, которых обвинили в нарушении принципа верховенства права.
Что говорят о ситуации в Польше?
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что существует опасность распада Европы – именно из-за антикризисного бюджета. По мнению Моравецкого, новый механизм распределения средств – политически мотивирован.
Поделиться новостью