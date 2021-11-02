Венгрия и Сербия остались без газа из-за аварии: Украина готова помочь

Венгрия и Сербия остались без газа из-за аварии на продолжении газопровода Турецкого потока. Именно поэтому Украина предложила странам помощь по транспортировке газа.

Глава украинской ГТС объяснил, что в таких случаях важно иметь резервные газопроводы и дополнительную маневренность сети, "как у украинской". Об этом Сергей Макогон написал в фейсбуке 1 ноября.

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Украина готова помочь Сербии и Венгрии с транспортировкой газа

Глава украинской ГТС рассказал, что 1 ноября болгарский оператор газотранспортной системы Bulgartransgaz сообщил об остановке транспортировки природного газа в Сербию и Венгрию. Добавил, что это случилось из-за разрыва нового газопровода – продолжения Турецкого потока.

Оператор ГТС Украины готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии,

– написал Макогон.

Кстати, руководитель украинской компании добавил, что транзит российского газа в Венгрию через Украину не проходит с 1 октября. Все из-за того, что 27 сентября Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" по поставкам газа в обход Украины на 15 лет.

В конце октября 2021 года глава ГТС Украины объяснял, что Украина импортировала в Венгрию ежегодно до 95% объема необходимого газа. По словам Макогона, договор Венгрии и России не является экономически выгодным, а для Украины это болезненный удар.

Что известно о газопроводе Сербии и Венгрии: кратко