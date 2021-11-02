Глава украинской ГТС объяснил, что в таких случаях важно иметь резервные газопроводы и дополнительную маневренность сети, "как у украинской". Об этом Сергей Макогон написал в фейсбуке 1 ноября.
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Украина готова помочь Сербии и Венгрии с транспортировкой газа
Глава украинской ГТС рассказал, что 1 ноября болгарский оператор газотранспортной системы Bulgartransgaz сообщил об остановке транспортировки природного газа в Сербию и Венгрию. Добавил, что это случилось из-за разрыва нового газопровода – продолжения Турецкого потока.
Оператор ГТС Украины готов предложить транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей Венгрии и Сербии,
– написал Макогон.
Кстати, руководитель украинской компании добавил, что транзит российского газа в Венгрию через Украину не проходит с 1 октября. Все из-за того, что 27 сентября Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" по поставкам газа в обход Украины на 15 лет.
В конце октября 2021 года глава ГТС Украины объяснял, что Украина импортировала в Венгрию ежегодно до 95% объема необходимого газа. По словам Макогона, договор Венгрии и России не является экономически выгодным, а для Украины это болезненный удар.
Что известно о газопроводе Сербии и Венгрии: кратко
- "Турецкий поток" – это трубопровод, по которому газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы.
- Его запустили 8 января 2020 года. В июле 2021 года сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ соединили перемычкой свои газопроводы.
- Гендиректор Srbijagas Душан Баятович заявил, что так "положен конец многолетнему крупному соглашению", а Сербия окончательно решила вопрос поставки газа с другого направления, и "не только через Украину".