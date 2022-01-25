Венгрия предложила Украине мощности для импорта газа
Источник:Оператор ГТС Украины
Оператор ГТС Украины договорился о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину. Это позволит значительно увеличить возможности для закачки газа по Украине на следующий отопительный сезон.
Договоренность между Украиной и Венгрией
Договоренность между "Оператором газотранспортной системы Украины" и оператором ГТС Венгрии FGSZ будет действовать до 30 сентября 2022 года. Таким образом заказчики услуг получили возможность бронировать необходимые мощности для импорта в Украину на квартальных аукционах.
Обратите внимание В правительстве Британии опасаются "серьезной проблемы" с газом из-за России, – СМИ
В настоящее время сделка действует в тестовом режиме, однако операторы работают над введением гарантированных мощностей для импорта из Венгрии на постоянной основе, а также максимизацией их уровня.
С 1 января 2022 года мы увеличили гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30% и открыли доступ к новым источникам природного газа, в том числе к СПГ терминала на острове Крк в Хорватии,
– рассказал гендиректор ОГТСУ.
Украина будет увеличивать гарантированные мощности
Также, по словам Сергея Макогона, гендиректора ОГТСУ, чтобы диверсифицировать источники поставки газа и усилить энергетическую безопасность Украины, ОГТСУ продолжает работу над увеличением гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии на постоянной основе.
Сейчас, как никогда, мы видим свою задачу в расширении возможностей для доступа украинских импортеров к разным маршрутам и источникам происхождения природного газа с целью стабилизации ситуации в Украине при всех сценариях поведения Газпрома,
– поделился он.
Цены на газ выросли в 10 раз в год: смотрите видео