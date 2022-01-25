Договоренность между "Оператором газотранспортной системы Украины" и оператором ГТС Венгрии FGSZ будет действовать до 30 сентября 2022 года. Таким образом заказчики услуг получили возможность бронировать необходимые мощности для импорта в Украину на квартальных аукционах.

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В настоящее время сделка действует в тестовом режиме, однако операторы работают над введением гарантированных мощностей для импорта из Венгрии на постоянной основе, а также максимизацией их уровня.

С 1 января 2022 года мы увеличили гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30% и открыли доступ к новым источникам природного газа, в том числе к СПГ терминала на острове Крк в Хорватии,

– рассказал гендиректор ОГТСУ.

Украина будет увеличивать гарантированные мощности

Также, по словам Сергея Макогона, гендиректора ОГТСУ, чтобы диверсифицировать источники поставки газа и усилить энергетическую безопасность Украины, ОГТСУ продолжает работу над увеличением гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии на постоянной основе.