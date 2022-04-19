Венгрия не поддержит эмбарго на российскую нефть и газ, – Сийярто

Венгрия не поддержит никаких санкций против российской нефти и газа, более того, поставки российского газа в страну прибывают без каких-либо сбоев.

Об этом во время брифинга заявил во вторник, 19 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров со своим турецким коллегой в Анкаре. Он повторил позицию венгерского правительства.

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Также он заявил, что правительство Венгрии делает все, чтобы страна не была втянута в войну. Поэтому и они не поставляют оружие в Украину, и не разрешают транзит такой помощи через свою страну.

Венгрия хочет платить за газ в рублях

Напомним, что ранее Сийярто сказал, что Венгрия намерена платить за российский газ в рублях. При этом страна вроде бы не нарушит санкции Евросоюза. В то же время премьер-министры стран ЕС отмечали, что рассчитываться с Российской Федерацией за поставку газа в рублях невозможно.

По словам Сийярто, контрактные отношения между дочерней компанией MVM CEEnergy и дочерней компанией "Газпромэкспорт" позволяют платить за газ так, как того требует поставщик, не нарушая санкций ЕС.

На практике это будет означать, что государство заведет 2 счета в "Газпромбанке": один в евро, другой – в рублях. Правительство Венгрии платит банку в евро, а банк конвертирует евро в рубли, которые затем направляются в "Газпромэкспорт".

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