Венгрия намекнула, что ей нужно до 750 миллионов евро в обмен на согласие о нефтяном эмбарго

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул, что его страна готова согласиться с эмбарго российской нефти, если получит финансовую компенсацию. Речь идет о сумме в 700 – 750 миллионов евро.

Сийярто отметил, что Венгрия не только не имеет выхода к морю, но и зависит от российской нефти и газа по причине "ранее выстроенной инфраструктуры". Поэтому, по словам чиновника, предложение Еврокомиссии по внедрению запрета на импорт российского энергоносителя "создает для Венгрии большую проблему".

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Венгрия намекает на финансовую компенсацию от Евросоюза

Глава Министерства иностранных дел Венгрии дал интервью испанскому изданию El Pais, где в очередной раз настаивал на необходимости поиска компромисса по эмбарго российских энергоресурсов.

Наши нефтеперерабатывающие мощности рассчитаны на поставку российской нефти. Чтобы перерабатывать нефть другого происхождения, нам пришлось бы инвестировать от 500 до 550 миллионов евро, и это заняло бы около четырех лет.

– сетовал Сийятро.

Венгерский чиновник также добавил, что для того, чтобы заменить нефтепровод из России, его стране придется расширить мощности трубопровода Адриатического моря. Это, по его словам, будет стоить 200 миллионов евро и неизвестно, сколько будет длиться. Сийярто подчеркнул, что цена на газ в Венгрии при этом повысится на 55%.

Чиновник подчеркнул, что Венгрия не сможет поддержать текущий пакет санкций, если Брюссель не предложит компромисс. "Мы сказали главе Еврокомиссии в понедельник (9 мая – ред. 24 канал), что предложение создает для нас проблему. Мы не можем голосовать "за", если нам не предложат решение", – заявил Сийярто.

К слову, министр иностранных дел Венгрии еще раз повторил предложение освободить его страну из остальных государств-членов ЕС от эмбарго российской нефти по трубопроводам и сосредоточить запрет на поставки энергоресурса морскими суднами.

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