Решение британского правительства

В заявлении правительства говорится, что Великобритания не будет предоставлять режиму Путина информацию, которая может быть использована для налоговых льгот или увеличения прибылей для России.

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Более того, в Лондоне считают, что подобный шаг не приведет к существенному влиянию на способность Великобритании решать проблемы неуплаты налогов.

Поскольку мы хотим поставить режим Владимира Путина под экономическое давление, было бы неправильно продолжать обмениваться налоговой информацией с Россией и Беларусью,

– говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что "этот шаг поможет лишить Путина ресурсов, необходимых для осуществления его варварской кампании насилия".

Напомним! Великобритания обменивается налоговой информацией с Россией в соответствии с Конвенцией о взаимной административной помощи в налоговых делах, а Россия и Беларусь – по двусторонним соглашениям об избежании двойного налогообложения.

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