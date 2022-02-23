Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс. По ее словам, Лондон использует свои экономические рычаги для противодействия России.

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Великобритания поддерживает Украину

Лиз Трасс подчеркнула, что Великобритания поддерживает Украину. Поэтому Лондон предоставляет нашему государству оружие, говорит о планах Кремля и готов поддержать нас в экономическом секторе.

Мы вкладываем свои деньги туда, где говорят, и используем экономический опыт и силу Британии, чтобы поддержать народ Украины. Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь ее экономике пережить шторм российской агрессии,

– заявила Трасс.

Кредитные гарантии Великобритании планируют направить в поддержку экономики и важные реформы, такие как борьба с коррупцией.

Против России вводят санкции

После того, как Россия признала псевдореспублики на временно оккупированных территориях Украины, мир негативно отреагировал на действия Кремля.

США, Великобритания, Канада, Европейский Союз, Австралия и Япония ввели санкции против России. ЕС ввел санкции против всех депутатов Госдумы, которые поддержали обращение к Путину с просьбой признать квазиобразования на Донбассе.

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