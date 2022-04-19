При этом существующие инвестиции останутся под защитой, то есть решение повлияет только на новые финансовые вливания в Московскую биржу. Об этом говорится в заявлении британского налогового органа HMRC.

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Еще один шаг к изоляции России

Намерение лишить Московскую биржу статуса признанной – еще одно средство санкционного давления на Россию, которое британское правительство ввело после циничного полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину.

Поскольку мы продолжаем изолировать Россию в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, отмена статуса Московской фондовой биржи как признанной дает четкий сигнал – нет никаких оснований для новых инвестиций в страну-агрессора. Люси Фрейзер Финансовый секретарь казначейства Великобритании

Добавим, что статус признанной фондовой биржи – это классификация, предоставляемая HMRC для специальных налоговых условий трейдинга. Он позволяет торговле ценными бумагами, которые котируются на признанной бирже, иметь право на определенные льготы и упрощенные условия налогообложения.

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