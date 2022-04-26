Великобритания отменила все пошлины на украинские товары

Отменили все пошлины на товары, поступающие в Великобританию из Украины в рамках существующего соглашения о свободной торговле. Британское правительство пошло на такой шаг, чтобы помочь украинской экономике.

Пошлины отменили досрочно

В правительстве Великобритании сообщили, что тарифы снизят до нуля, а все квоты отменят по прямому запросу президента Украины Владимира Зеленского. К слову, соглашение о свободной торговле должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.

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Прежде всего, это касается аграрной и промышленной продукции.

Считается, что этот шаг даст толчок для украинского бизнеса, который участвует в ключевых экспортных поставках, таких как ячмень, мед, консервированные помидоры и птица.

Мы неуклонно поддерживаем Украину в этой борьбе и будем работать, чтобы Украина выжила и процветала как свободная и суверенная нация,

– отметила британский секретарь международной торговли Энн-Мари Тревельян.

В настоящее время средняя пошлина на украинский импорт составляет около 22%.

Кроме того, в британском правительстве заявили, что наложат дополнительные запреты на экспорт продукции в Россию, в том числе наличные, морские товары и технологии, а также энергетические товары.

Помощь от Великобритании

Владимир Зеленский и Борис Джонсон 23 апреля провели очередной разговор, премьер-министр Великобритании пообещал, что его страна продолжит оказывать Украине разную военную помощь.

Недавно также стало известно, что Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов. Эти деньги рассчитаны на смягчение экономических последствий преступных действий России.

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