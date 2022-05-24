Великобритания не планирует отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помочь экспортировать зерно
Источник:The Guardian
Великобритания пока не планирует отправлять военные корабли Королевского флота в Черное море, чтобы помочь экспортировать зерно из Украины. Однако ранее страна согласилась на помощь в сопровождении украинских кораблей с зерном в море.
Об отсутствии планов отправлять военные корабли Великобритании в Черное море сообщил спикер правительства.
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По его словам, подлая путинская блокада Одессы препятствует доступу пищи к нуждающимся.
Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути возобновления экспорта зерна из Украины. Однако пока нет планов развернуть военные корабли Великобритании в Черном море,
– подчеркнул он.
Ранее глава МИД Литвы 23 мая на встрече с британской коллегой Лиз Трасс предложил создать военно-морскую коалицию для снятия российской блокады с украинского экспорта зерна через Черное море.
Министр предположил, что военно-морская операция по сопровождению (не под логотипом НАТО) могла бы защитить корабли с зерном, когда они следуют через Черное море мимо российских военных кораблей.
Трасс сказала, что Великобритания хотела бы, чтобы их военные корабли присоединились к эскорту, если удастся решить практические вопросы, включая разминирование и предоставление Украине большей дальности оружия для защиты атак России.
Россия блокирует украинские порты: основное
- От циничных действий России зависит судьба урожаев летом 2022 года. Ведь оккупанты продолжают блокировать наши порты и воровать зерно. Ранее сообщалось, что российские захватчики вывезли 100 тысяч тонн зерна из Луганщины. Все это везут в временно оккупированный Крым.
- В Европейском Союзе сообщили, что помогут нашему государству с экспортом зерна. Для этого создадут "коридоры солидарности". В частности, чтобы предотвращать продовольственный кризис, с экспортом Украине помогают и США. Также наше государство активно сотрудничает с Польшей.
- Кроме того, добиться разблокирования поставок зерна из Украины решили премьер-министр Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Эрдоган. Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал помочь разблокировать украинские порты.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина предлагает дипломатический путь решения блокады украинских портов. Однако рассматривается и военный путь. Поэтому Украина продолжает обращаться к партнерам с соответствующими запросами относительно оружия.
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