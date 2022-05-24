Об отсутствии планов отправлять военные корабли Великобритании в Черное море сообщил спикер правительства.

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По его словам, подлая путинская блокада Одессы препятствует доступу пищи к нуждающимся.

Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути возобновления экспорта зерна из Украины. Однако пока нет планов развернуть военные корабли Великобритании в Черном море,

– подчеркнул он.

Ранее глава МИД Литвы 23 мая на встрече с британской коллегой Лиз Трасс предложил создать военно-морскую коалицию для снятия российской блокады с украинского экспорта зерна через Черное море.

Министр предположил, что военно-морская операция по сопровождению (не под логотипом НАТО) могла бы защитить корабли с зерном, когда они следуют через Черное море мимо российских военных кораблей.

Трасс сказала, что Великобритания хотела бы, чтобы их военные корабли присоединились к эскорту, если удастся решить практические вопросы, включая разминирование и предоставление Украине большей дальности оружия для защиты атак России.

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