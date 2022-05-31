Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть

Великобритания и ЕС согласовали общий запрет на страхование судов, которые перевозят российскую нефть. Таким образом, Москву исключили из жизненно важного страхового рынка Lloyd's of London.

Запрет на страхование является частью нового пакета санкций ЕС, направленного на экспорт российской нефти. Это может иметь большие последствия для экспорта Москвы. Она будет искать страхование на менее развитых рынках.

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Сначала в Брюсселе беспокоились, если ЕС будет действовать самостоятельно по поводу страховых санкций, на международный рынок Лондона приплывет больше бизнеса. Если бы Лондон продолжал предоставлять агрессору страховку, это происходило бы через Lloyd's of London.

Официально правительство Великобритании еще не комментировало свое решение, но источники СМИ заявили, что вскоре Лондон запретит страховщикам покрывать корабли с российской нефтью. Уверяют, решение скоординировано с ЕС.

Одна из самых строгих санкций

Хелима Крофт, руководитель отдела стратегии сырья в RBC Capital Markets, подчеркнула, что трудно недооценить, насколько значителен этот шаг.

Страховка будет иметь огромное влияние на способность России экспортировать нефть. Это одна из самых строгих санкций, которые в Европе есть на своем арсенале,

– отметила Крофт.

ЕС одобрил эмбарго на российскую нефть

Лидеры стран Европейского Союза 31 мая согласились ввести эмбарго на покупку российской нефти. Согласилась даже Венгрия, активно блокировавшая этот шаг. Правда, Венгрию освободили от нефтяного эмбарго, затем освободили и Болгарию.

Речь идет о запрете на поставки в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем.

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