Те, кто будет торговать на Московской бирже, не смогут получить доступ к налоговым льготам Великобритании при торговле акциями компаний.

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Это остановит дальнейшее направление денег в российские активы. Упразднение признания Московской фондовой биржи дает четкий сигнал, что новых инвестиций в Россию не будет,

– заявила финансовый секретарь казначейства Люси Фрейзер.

Однако инвестиции, которые осуществили до снятия статуса, в дальнейшем будут защищены. То есть, это решение Британии влияет только на новые инвестиции.

Почему Великобритания отозвала статус

Напомним, что о своем намерении лишить Московскую фондовую биржу статуса признанной, Британия сообщила еще 19 апреля. Это был ответ на ограничения, введенные Банком России против иностранных инвесторов.

Поскольку ограничения по сделкам на этой бирже для британских инвесторов не были сняты до 5 мая, биржа потеряла свой статус.

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