Великобритания и Австралия согласовали соглашение о зоне свободной торговли

Великобритания и Австралия 15 июня сообщили о подписании торгового соглашения. Предполагается, что оно предоставит британским и австралийским производителям пищевых продуктов и другим предприятиям более простой доступ к рынкам друг друга.

Чем показательное новое соглашение

После выхода Великобритании из состава ЕС, страна подписала не малый список торговых сделок за последний год, однако они лишь были продолжением тех, что она имела в составе ЕС. Поэтому, новое соглашение с Австралией стало первой торговой сделкой, которую Великобритания подписала с нуля с момента выхода страны из ЕС. Также соглашение рассматривается как важный шаг на пути к присоединению Лондона к широкому соглашению о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Главные пункты соглашения

Великобритания согласовала ограничения на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции из Австралии на 15 лет с целью защиты фермеров – острый политический вопрос в Великобритании перед сделкой.

Автомобили, шотландский виски и кондитерские изделия будут стоить дешевле в Австралии благодаря сделке.

Лондон считает, что соглашение будет способствовать развитию британской промышленности, в которой работают 3,5 миллиона человек по всей стране.

Актуальная ситуация, касательно импорта и экспорта между странами

Торговля мясом между двумя странами в настоящее время невелика: 14% импорта баранины в Великобританию поступает из Австралии и всего 0,15% всего австралийского экспорта говядины идет в Великобританию.

Металлы, вино и машины составляют наибольший экспорт товаров из Австралии в Великобританию, в то время, как основные статьи импорта Австралии в Великобританию – автомобили, лекарства и алкогольные напитки.

В 2019 – 2020 годах торговля товарами и услугами между Австралией и Великобританией была оценена в 20,1 миллиарда фунтов стерлингов (около 28,33 миллиарда долларов).

Согласование сделки

Соглашение согласовали на Даунинг-стрит. Интересы Великобритании представлял премьер-министр Борис Джонсон, а Австралии – премьер-министр Скотт Моррисон.

Сегодняшний день знаменует собой новый рассвет в отношениях Великобритании с Австралией, основанных на нашей общей истории и общих ценностях,

– сказал Джонсон.

Премьер-министры Великобритании и Австралии / Фото: EPA

Соглашение важно также для Австралии

Стоит отметить, что торговая сделка также, не абы как, важна для Австралии, особенно на фоне обострения отношений с Китаем. Напомним, что недавно произошел торговый конфликт между Китаем и Австралией через который Пекин ввел санкции на австралийское вино и говядину. Подробнее об особенностях конфликта, читайте в нашем материале.

Также Поднебесная является крупнейшим торговым партнером Австралии, на которого приходилось 29% торговли Австралии с миром в 2019 году. Поэтому, австралийские фермеры стремятся к диверсификации, из-за роста напряжения между Австралией и Китаем.

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Президент Австралийской национальной федерации фермеров отметил, по поводу нового соглашения, что достичь новых договоренностей, которые касались экспорта в Великобританию было очень сложно, поскольку это было "слишком дорого и очень далеко".

Конкуренция фермеров: чего боятся британцы

Британские фермеры опасаются, что они столкнутся с еще большей конкуренции со стороны австралийских коллег на своей родной земле. Австралийские фермеры заявляют, что не будут наполнять рынок. Поскольку, Великобритания находится достаточно далеко и даже если австралийский импорт вырастет на 80%, как прогнозирует правительство, то это будет лишь 0,1% от всего импорта, которые поступает в Великобританию.